8 de março: Sindicatos prestam homenagem as mulheres trabalhadoras

O Dia Internacional da Mulher foi lembrado com homenagens as mulheres trabalhadoras por diversos Sindicatos da Região. A direção dos Sindicatos da Alimentação, Bancários, Saúde e Ceramistas entregaram brindes para marcar a data.

Nos bancários foram distribuídos 530 vasos com uma planta para as bancárias da Região. As 700 trabalhadoras do setor cerâmico receberam um kit com creme de mãos, bombom e material alusivo a data. As categorias que mais concentram a mão-de-obra feminina: Alimentação e Saúde, com cerca de 60% de trabalhadoras, distribuiu um material sobre a data para as mulheres dos setores. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Criciúma e Região (Sintiacr), Célio Elias, destacou os avanços da mulher em todos os setores e, lembrou das conquistas e direitos das trabalhadoras da categoria garantidos ao longo dos anos graças a força delas junto ao Sindicato. “Há alguns anos elas usufruem da licença maternidade de 180 dias na JBS de Morro Grande, 160 dias em Nova Veneza e 150 dias em Forquilhinha.

O afastamento da linha de produção para as gestantes após o 7º mês de gravidez e, local exclusivo para elas nos vestiários com bancos para sentarem e lanches especiais fornecidos pela empresa entre outros”, pontuou Célio.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e Região, Edegar Generoso, avalia que o 8 de março será marcado principalmente para lembrar as mulheres que os seus direitos previdenciários estão sendo roubados. “Às mulheres de hoje e do futuro poderão ter menos direitos que as de ontem. É o momento de as famosas garra, resistência e força feminina mostrar ao governo machista de Temer que em direito de mulher se mexe apenas para amplia-lo, nunca para reduzi-lo”, critica Generoso.

Maristela Benedet