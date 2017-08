Maratonista de Nova Veneza fica bem classificado na Corrida do Bem

No geral ele ficou classificado em 11º lugar. O evento promovido pela Fiesc reuniu cerca de 700 competidores.

O maratonista Geraldo da Luz, de Nova Veneza, conquistou o 2º lugar na categoria 10km na Corrida do Bem, realizada no domingo, 20, no Parque das Nações Cincinato Naspolini, em Criciúma.

“Mesmo com a chuva, vento, frio conseguimos fazer uma boa prova. No meio de mais de 700 inscritos conquistamos uma boa colocação. Agradeço a Deus, aos amigos, a família e ao nosso time de patrocinadores”, agradece Da Luz.

“Estimular a atividade física é um dos valores do Sesi, além disso a Corrida movimenta a cidade, os serviços, comércio e o setor de hotelaria”, declara a diretora regional do SESI Criciúma, Jovilde Parisoto.

“É muito importante a participação dos representantes da indústria e seus familiares. Isso faz parte do trabalho do Sesi dentro da filosofia do esporte e da saúde. Além disso, o evento consegue envolver toda a família numa energia positiva”, afirma Diomício Vidal, vice-presidente Regional Sul da Fiesc.

Entre os mais de 700 participantes, estava Malvina Carara, de 74 anos, que competiu na prova de 5km e foi recebida com uma salva de palmas ao alcançar a linha de chegada. “Eu caminho, faço ginástica mas comecei a praticar a corrida em janeiro, depois disso, não parei mais. É muito legal, nos tornamos uma família”, conta a senhora que acompanhava a neta Rafaela, de 12 anos, para competir na maratoninha. “A Corrida foi um sucesso e superou a expectativas. Apesar da chuva, nada impediu os competidores de participarem. Esperávamos 700 participantes e tivemos a surpresa de um número melhor ainda”, afirma o supervisor de Atividades Físicas do Sesi, Rafael Serafim Francisco.

Durante o evento, os atletas tiveram à disposição o Circuito do Bem-Estar, que ofereceu massoterapia, avaliação física, aferição da pressão arterial, teste rápido para hepatite C, frutas e água. Até o fim do ano, serão 16 Corridas do Bem em todo o Estado e parte dos recursos gerados são revertidos para instituições beneficentes. Em Criciúma, a Casa Guido – Grupo pela Unidade Infanto Juvenil de Onco-Hematologia, foi a entidade beneficiada e recebeu um cheque de R$5.178,36.

