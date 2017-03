Mapa organiza 4º mutirão de castração de animais

Mutirão será realizado no próximo dia 1º de abril.

A Organização Não Governamental (ONG) “Mãos que ajudam, patinhas que agradecem” (Mapa), de Nova Veneza, realiza no próximo dia 1º de abril o 4º mutirão de castração. As inscrições podem ser feitas de forma antecipada até a última semana de março. Ao todo serão 50 vagas nesta etapa, e o valor do procedimento sai por R$ 100,00, pagos na hora da inscrição. O preço é três vezes menor do que a castração feita em clínica particular.

“Pode participar qualquer pessoa interessada, de Nova Veneza ou outros municípios, e trabalhamos com apadrinhamentos. São pessoas que não tem animal, mas que gostariam de ajudar na causa. Esses valores doados então são revertidos para as castrações dos animais de ruas. Hoje temos 12 deles numa listagem”, explica a presidente da ONG Mapa, Laiz Cristina Spilere.

Toda a estrutura será montada no Ginásio Municipal Alfredo Bortoluzzi, no Completo Esportivo Antonio Amboni. Estarão à disposição médicos veterinários, sob a supervisão do Instituto Bicho Urbano, e com a utilização de materiais esterilizados e descartáveis. “O animal não sofre absolutamente nenhuma dor. Podem participar cães e gatos a partir de quatro meses de idade, independente de peso e tamanho, machos ou fêmeas”, coloca Laiz.

ONG atua há quatro anos

Fundada em outubro de 2013, a ONG Mapa está prestes a completar quatro anos de funcionamento. Nos três mutirões anteriores foram castrados cerca de 400 animais. A organização trabalha com voluntários, e atende exclusivamente a prevenção contra maus tratos, e não com o recolhimento de animais de rua.

“Além desses mutirões, temos feito um trabalho de conscientização e educação. Fizemos blitz para panfletagem, entregamos folder’s, demos palestras para a rede municipal de ensino. Tudo com o intuito de contribuir com a causa animal, e evitar que nasçam mais animais que serão colocados nas ruas da cidade”, pontua Laiz.

Para contribuir com a Mapa você pode entrar em contato pelo Facebook da entidade, ou diretamente na Fundação de Meio Ambiente de Nova Veneza (Fundave), que fica ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O telefone é o (48) 3436-5273.

João Manoel Neto