Mais uma neoveneziana entre os premiados da Academia Criciumense de Letras

Advogada Milena Peterle Savio conquistou o reconhecimento na categoria de poesias.

Milena Peterle Savio escreve há dez anos, mas não costuma divulgar suas produções. Neste ano, a advogada decidiu mudar essa realidade e inscreveu uma de suas poesias no Prêmio da Academia Criciumense de Letras deste ano. O resultado saiu nos últimos dias e, para alegria da neoveneziana, o texto que inscreveu foi premiado na categoria de poesias.

De acordo com a advogada, ela ficou bastante feliz porque foi a primeira vez que submeteu algo para avaliação. “De modo geral minhas produções são sobre sentimentos e sensações. Nunca busquei a técnica ou algum padrão de escrita, são poesias escritas bem ao meu próprio modo. O hábito surgiu do gosto que sempre tive por literatura e em especial poesias; tenho um acervo razoável de livros do assunto, que desde que era criança despertava meu interesse”, ressaltou.

Confira abaixo, na íntegra, a poesia premiada:

Carinho

Sereno é esse amor

Que nada te vê exceto um timbre

De nome

De força

Que nada fala além do teu nome

Que nada sente além do teu cheiro

Que anda no rastro do teu caminho

Amor que segue no cuidado da tua senda

Que conta na vida da tua história

Apenas um retrato sobre a mesa

Na poeira da tua memória

Somente um amor

Eterno na tua vitória

Em 03/09/2013

​​Francine Ferreira