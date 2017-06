Mais uma chance para entrar na Unesc neste segundo semestre

Segundo período do Escolha Unesc está aberto

Os interessados em ingressar no Ensino Superior ainda no segundo semestre de 2017 podem aproveitar o segundo período do Escolha Unesc. O processo seletivo, que ocorre até 10 de julho, é presencial e traz cursos nas áreas da educação, saúde, ciências sociais aplicadas, engenharia e tecnologia, com possibilidades de descontos, bolsas de estudo e financiamento.

Neste segundo período de matriculas os candidatos podem desfrutar de 10% dos Descontos Corporativos. O benefício é direcionado a funcionários de empresas conveniadas à Unesc e deve ser solicitado no ato da matrícula.

Pelo Escolha Unesc as inscrições ocorrem por meio do histórico escolar e devem ser feitas na Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico), localizada no campus da Unesc. As vagas são preenchidas pela ordem de chegada do candidato para realizar a matrícula.

Mayra Lima