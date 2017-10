Mais um ponto de tráfico de drogas é fechado pela Polícia Militar no Caravaggio

Flagrante aconteceu por volta da meia-noite deste domingo, 22.

Policiais Militares em Nova Veneza prenderam em flagrante nos primeiros minutos deste domingo, 22, um traficante de drogas de 19 anos. Ele fazia o comércio dos entorpecentes em uma casa alugada no bairro Baixada, no distrito de Caravaggio.

A polícia chegou até o local após denúncias da comunidade, logo em seguida, o Serviço de Inteligência foi acionado e a residência passou a ser monitorada.

Já neste domingo uma guarnição da PM abordou um usuário de cocaína, que apontou o local da compra do entorpecente. Os policiais então se deslocaram até a casa, onde prenderam em flagrante o jovem de 19 anos. Contra ele também havia um mandado de prisão por roubo, crime que teria ocorrido no Estado do Paraná, de onde o rapaz é natural.

Na busca no interior da residência foram encontrados R$ 237 reais em cédulas de diferentes valores e um torrão de maconha. Durante a revista pessoal, o jovem tentou se livrar de uma embalagem contendo 10 petecas de cocaína.

Ele acabou confessando aos PMs o tráfico de drogas. Ainda afirmou, que em determinados períodos chegava a faturar mais de R$ 2 mil por dia.

Ele foi preso e conduzido juntamente com o usuário até a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Policiais Militares do Canil (K9) de Criciúma, prestaram apoio na ocorrência.

Willians Biehl