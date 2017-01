Mais facilidade para você: Unesc lança cursos de pós a distância

Profissional poderá investir em sua carreira estudando onde preferir

Quem já está atuando no mercado de trabalho sabe que conciliar carreira, vida pessoal e estudos não é das tarefas mais fáceis. E foi pensando nos profissionais que querem investir em uma especialização com a segurança da qualidade de ensino, que a Unesc lançou este mês seus cursos de pós-graduação a distância.

São 19 opções nas áreas Empresarial, Educação, Saúde e de Engenharias e Tecnologias à disposição para quem não tem possibilidade de se deslocar até a Universidade e ter aulas, ou mesmo àqueles que querem ter uma flexibilidade maior para fazer seus horários de estudo.

O EAD (Ensino a Distância) é uma modalidade que vem crescendo nos últimos anos, especialmente quando se fala em pós-graduação. De acordo com a Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância), dos estudantes matriculados em cursos EAD, 56% são de pós, incluindo especialização, MBA, mestrado e doutorado.

O fato de não estar todos os dias em sala de aula faz com que o estudante EAD desenvolva habilidades interessantes para conduzir da melhor maneira os seus estudos, como a organização e resolução de problemas.

E nos cursos de pós a distância da Unesc os alunos podem também contar com o auxílio de professores, mentores e tutores, AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), e material adequado a várias plataformas online. Ainda há possibilidade de fazer mais de um curso de pós-graduação a distância em menos tempo, já que os conteúdos são distribuídos em módulos.

Além da experiência de quase 50 anos no ensino presencial, a Unesc oferece cursos de educação a distância há mais de 15 anos. Antes de lançar os novos cursos de pós-graduação, a Universidade já contava com cursos de extensão, e com o curso de Graduação em Gestão Comercial, que tem o conceito máximo do MEC.

Unesc Virtual

A pós EAD Unesc tem polos/parceiros em Santa Catarina, nas cidades de Ascurra, Criciúma, Curitibanos e Palhoça e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Entre as opções de cursos na área Empresarial, a Universidade oferece especialização em Gestão Empresarial, em Recursos Humanos, em Gestão de Marketing, em Logística Empresarial e em Gestão Jurídica Empresarial.

Já na área da Educação, as opções são em Docência na Educação a Distância, Docência Universitária, Alfabetização e Letramento e Gestão Escolar. Na área da Saúde, os profissionais podem optar por Atenção a Saúde Integral em Nefrologia, Atenção a Saúde Integral em Neurologia, em Atenção Integral em Saúde Mental e Psicossocial, em Atenção a Saúde Integral em Oncologia, em Gestão em Saúde e em Saúde Integral em Cardiologia.

Para quem se interessa por Engenharias e Tecnologias, a pós a distância da Unesc oferece cursos em Inovação Tecnológica na Construção Civil, Inovação Tecnológica em Engenharia da Produção, Inovação e Tecnologia Ambiental e Gestão de Processos de Desenvolvimento de Software.

Os interessados em fazer os cursos de especialização a distância podem se inscrever pelo site. Mais informações pelo telefone (48) 3431-2767, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 22 horas.

IMPRENSA UNESC