Maiô asa delta, direto dos anos 80 para os dias atuais

feliz ano novo a todos com muita Moda!

Hoje vamos falar do Body, mais especificamente sobre o Body Cavado. Eu não era nascida na época, mas lembro de ver em filmes gravados nos anos 80 o maiô asa delta.

Naquela época o exagero predominava em tudo, e a característica principal do Asa Delta era o corte super alto e o decote bem cavado. Hoje essas características voltaram com tudo, só que além de usar como maiô elas vieram pra ficar no Body também.

MAIÔ

BODY

Para mim essa é a peça mais sexy do verão, e a vantagem é que ainda podemos usar com tudo. Ele trás, além de sensualidade, conforto e muito estilo para o nosso look do dia.

