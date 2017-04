A magia da Páscoa encanta a criançada na Praça Humberto Bortoluzzi em Nova Veneza

Os pequeninos adoraram participar do casamento dos coelhos Juju e Loló na tarde deste domingo (9).

A magia da Páscoa, o colorido, a Casa e o casamento dos coelhos Juju e Loló, encantaram os neovenezianos e visitantes que passaram pela Praça Humberto Bortoluzzi no projeto Dolce Páscoa, neste final de semana, em Nova Veneza. Com o objetivo de resgatar, preservar, embelezar e principalmente demonstrar a todos os cidadãos o verdadeiro Espírito da Páscoa, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e sua equipe, tornaram a Praça Central um verdadeiro cartão de visita.

Para a criançada a visita rendeu fotos, oficinas de pintura e desenho e oportunidades de conhecerem o espírito da páscoa. Com o olhar atento as pegadas as crianças chegavam e já iam direto a caça aos ovinhos. Em seguida, podiam pintar os ovinhos e fazer um desenho criativo para concorrer a uma surpresa feita pela Coofanove (Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Nova Veneza).

Ovos gigantes e uma dezena de coelhos espalhados pela praça complementam a decoração. A avó da Ana Clara ficou encantada com o projeto. “Linda, maravilhosa a decoração e as atividades desenvolvidas com as crianças sobre a Páscoa”, diz Eliane Spilere, moradora do Distrito de Caravaggio.

A mãe da pequena Lorena conta que a filha aguardava ansiosa para participar. “Viemos sempre almoçar nos finais de semana em Nova Veneza. E minha filha já estava aguardando para vir pintar os ovinhos”, comentou Maeva Zanette Santana, moradora de Criciúma.

Para a secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, o casamento dos coelhos Juju e Loló que fez parte do projeto Dolce Páscoa superou as expectativas. “Superou e muito as expectativas, pois desenvolvemos um projeto dentro das nossas possibilidades. O objetivo foi trabalhar a Páscoa no sentido verdadeiro. Sabemos que o coelhinho é apenas um símbolo. Então tentamos fazer uma brincadeira de um casamento introduzindo os símbolos da Páscoa, que é verdadeiro sentido desta data. Agora esperamos muitas crianças para a Festa do Casamento que acontecerá no próximo sábado. Iremos realizar um grande cortejo que vai levar a comemoração do casamento com um grande piquenique”, destacou a secretária.

Festa do Casamento

No próximo sábado, dia 15, às 15h acontecerá um cortejo com muitos coelhos, banda e animação saindo da frente da Escola Abílio Cesar Borges em direção a Praça do Padre Amílcar, onde acontecerá um piquenique. A criançada deverá preparar e trazer a sua cestinha.

Comércio

As lojas associadas ao CDL de Nova Veneza irão estar abertas de no sábado, dia 15, com horário especial até as 17h para atender aos visitantes. Quem comprar nas lojas credenciadas da CDL ganhará um cupom para pintura de ovos.

Cris Freitas