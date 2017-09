Mãe Luzia joga bem, e vence na estreia do regional da LARM  

O Mãe Luzia, time treinado por Edmilson Rabelo, estreou bem no regional da LARM. Venceu o time do Mesquita por 2 a 0, gols do matador Romennig.

Em um jogo muito disputado, as duas equipes tiveram poucas chances de gols na primeira etapa. O Mesquita atacava sempre com o trio Dudu, Gauchinho e Kanu, já o Mãe Luzia, muito mais organizado, buscava sempre os lados do campo, com boas subidas dos laterais Ricardinho e Marcelo.

Na segunda etapa o Mãe Luzia voltou ainda melhor, com o domínio do jogo, logo abriu o placar, o atacante Romennig completou cruzamento rasteiro da esquerda e colocou no fundo das redes, isso aos 10 minutos da etapa final.

O técnico Almir Afonso do Mesquita ainda tentou mudar a equipe, porém não surtiu efeito. Aos 17 em um contra-ataque bem organizado, Romennig fez mais um, e garantiu a vitória.

O Mãe Luzia na próxima rodada pega a forte equipe do Caravaggio fora de casa, já o Mesquita recebe o Inter de São Defende.

Completando a rodada de sábado, o Cocal venceu o Internacional por 1 a 0, e o Araranguá venceu o Turvo fora de casa pelo placar de 2 a 0.