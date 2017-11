Madeireira pega fogo em Nova Veneza

Incêndio teve início por volta das 3h55min desta quarta-feira.

Um grande incêndio atingiu a madeireira Bortolotto na madrugada desta quarta-feira, 15. No total foram mobilizadas quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, duas de Forquilhinha e duas de Criciúma.

Localizada no bairro Bortolotto em Nova Veneza, a empresa especializada na fabricação de paletes, teve aproximadamente 1.500m² destruídos pelo fogo. Outros 2.500m² foram salvos pelos bombeiros.

Até a publicação desta matéria (7h10min), as equipes ainda faziam o rescaldo do incêndio. Ao chegarem no local junto com policiais militares, os proprietários já iniciaram o combate às chamas.

Apoiaram na ocorrência que teve apenas danos materiais, a Polícia Militar e uma equipe da Coopera, que precisou ser chamada para desligar a energia elétrica do local.

Em 2014 outro incêndio também acabou atingindo e destruindo parte da empresa.

Willians Biehl















































Vídeo: Tiago Speck