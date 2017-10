Maconha é encontrada com morador de Forquilhinha no São Bento Baixo

Flagrante aconteceu por volta das 19h30min desse domingo, 15.

Policiais Militares de Nova Veneza em rondas pela rodovia SC-443 no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza, após abordarem um Renault Fluence placas do município de Forquilhinha, acabaram encontrando dois torrões de maconha.

O primeiro foi encontrado em busca pessoal no condutor, o segundo, em revista no interior do veículo, totalizando 42,5g da droga.

O jovem de 25 anos morador de Forquilhinha, afirmou que a droga era para consumo próprio. Contra ele foi confeccionado um Termo Circunstanciado (TC). Ele terá que comparecer no Fórum de Criciúma para recebimento das medidas cabíveis.

Willians Biehl