Livro A Insustentável Leveza do Ser: uma reflexão sobre a existência humana

Um livro não tão fácil de ler, mas muito interessante e com emoções intensas. Assim é A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Esse romance é sobre quatro pessoas, Tereza e Tomas, Sabina e Franz, que vão vivendo a vida e tomando decisões com base em experiências do passado, em crenças e também por impulso e essas decisões podem afetar a existência de cada um e consequentemente das pessoas de seu convívio.

Tomas deixou ela dormir em sua casa na primeira noite, Tereza ficou doente na hora errada, Franz contou seu segredo para sua esposa e Sabina fugiu por medo. Essas pequenas decisões mudaram totalmente a vida de cada um desses personagens que protagonizam a história.

O livro não tem uma linguagem fácil, mas é empolgante, sem fôlego. A obra mostra uma tentativa às vezes desesperada, outras vezes tranquila, de amenizar o peso da existência, de viver a leveza da vida. Detalha o significado para os personagens de coisas e lugares, mostrando que mesmo os que convivem têm sentimentos diferentes em relação às mesmas coisas. E que muitas palavras ditas e não ditas são incompreendidas. Essa obra faz uma reflexão sobre a existência humana, considerada um enigma.

A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera – 307 páginas