Lideranças neovenezianas prestigiam posse em Florianópolis

Políticos participaram da posse dos secretários de Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso e da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comin, além da volta de Dóia Guglielme, como deputado da Alesc.

O prefeito Rogério Frigo acompanhado do vice Zé Spilere e dos vereadores Dalto Bortolotto, Aroldo Frigo Junior, César Pasetto e os ex-vereadores Vanderlei Spilere e Valmor Ugioni prestigiou a posse do deputado estadual tucano Dóia Guglielme, nessa quinta-feira, 12, no gabinete da presidência da ALESC. À tarde, no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Governo do Estado, prestigiaram a posse dos novos secretários.

“Estivemos prestigiando dois importantes nomes do Sul do Estado que tomaram posse hoje em Florianópolis. Dóia volta para a Assembleia Legislativa para mais uma vez trabalhar e ser parceiro de Nova Veneza. O deputado Luiz Fernando Cardoso assume o comando da Secretaria de Estado Infraestrutura, importante pasta do governo e, que, também nos abre as portas para encaminhar novos projetos visando o desenvolvimento de nossa cidade”, comenta o prefeito.

O governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira, participaram do ato. Para o governador Raimundo Colombo, o espírito é de integração e soma de esforços para fortalecer o governo para os desafios de 2017. Segundo o governador, uma das principais ações da Secretaria da Infraestrutura é a manutenção da malha viária do estado com mais de sete mil quilômetros – destes, cinco mil já pavimentados. “É o caminho de desenvolvimento do nosso estado, e as pessoas que passam por ele também precisam de mais segurança e conforto”, aponta.

O presidente do PMDB de Nova Veneza, vereador Dado Ghislandi, também participou do ato, acompanhado do ex-vereador Geninho Zanoni. “Aproveitamos a oportunidade para já requer ao secretário Vampiro, obras que serão de grande importância para Nova Veneza e região: o asfaltamento entre Nova Veneza e Siderópolis via Cristo Crucificado, o trevo do parque industrial do Caravaggio e, a conclusão do asfaltamento entre as comunidades de São Bento Alto e Vila Maria,” revelou Dado.

Willians Biehl