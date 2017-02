Leituras para o Carnaval

Nossa região tem o costume de fazer feriadão no carnaval. A maioria das pessoas terá quatro dias de folga para se divertir, descansar, ir à praia, se reunir com a família e amigos, festejar a vida. Enfim, cada um poderá fazer o que gosta e o que tem vontade.

Se você terá esse tempo livre e ainda não sabe exatamente o que fazer, aqui está o meu convite para escolher um livro e dedicar um tempo para a leitura. Quem gosta de ler ou quer começar a cultivar este hábito tão saudável, esta folga pode ser um ótimo momento. E como é carnaval, sugiro livros com conteúdos leves, descontraídos e até mesmo divertidos. Seguem algumas dicas de obras com estas características.

Luis Fernando Verissimo é uma excelente opção de leitura. Este autor tem livros de crônicas e tem romances que mistura um pouco de mistérios. Você irá se divertir com qualquer livro dele, cito alguns: Os Espiões, As Mentiras que Os Homens Contam, As Mentiras que as Mulheres Contam, Comédias para se Ler na Escola, Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos, entre vários outros.

Nora Roberts é escritora de romances, com inúmeros livros publicados no Brasil. Eu já li alguns e indico esta autora para quem gosta de histórias românticas, com personagens que encaram algumas dificuldades no caminho, mas o amor é muito forte e consegue superar muitas barreiras. A Casa da Praia, Mesa para Dois e Felizes para Sempre são alguns títulos interessantes, mas você poderá escolher entre tantos disponíveis.

Os dois livros de Marcos Piangers, O Papai é Pop 1 e O Papai é Pop 2 também são ótimas opções para o carnaval, juntamente com o livro A Mamãe é Rock de Ana Cardoso. As três obras são de crônicas, enquanto Piangers escreve suas experiências como pai, Ana detalha vivências como mãe. Eles são um casal e têm duas filhas ainda pequenas.

Aproveite este tempo livre e divirta-se da forma que preferir e com certeza você pode considerar o livro uma ótima companhia.