Leilão de viaturas do 28º GAC acontecerá em janeiro

Mais de vinte veículos do Exército serão disponibilizados para venda.

Um leilão de viaturas do 28º Grupo de Artilharia de Campanha (28º GAC), acontecerá no dia 10 de janeiro de 2017, de forma presencial e em viva voz simultâneo com o eletrônico. O critério de definição dos vencedores será o de maior lance. O ato está a cargo do 27º Batalhão Logístico de Curitiba. Interessados em participar devem se cadastrar e tomar conhecimento dos detalhes através do site da Spencer Leilões, que contém todas as informações.

Serão leiloados, no total, 26 veículos e um reboque:

3 (três ) Mercedes Benz 1418 ano 1997 4×4 – lance inicial de R$ 7 mil;

23 (vinte e três) viaturas Engesa EE-25 6×6 repotencializadas em 2007, mecânica Mercedes Benz – lance inicial de R$ 9 mil;

01 (um) reboque cisterna 1200 litros ano 1971 – lance inicial de R$ 500.

Para visitar os lotes, os interessados devem se dirigir até o 28º GAC, localizado na rodovia Luiz Rosso, 3, no bairro Primeira Linha em Criciúma. Na segunda-feira, das 13h30min às 17h30min, e de terça a sexta-feira das 8h às 11h45min.

Outras informações podem ser obtidas com o responsável pelo leilão, tenente Kachel, através dos contatos: (41) 3357-9739 ou 3256-2044.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl