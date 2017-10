Leilão é realizado em prol do Complexo Terapêutico Casa do Caminho Maria de Nazaré

Lances já podem ser dados de forma online.

Com objetivo de arrecadar recursos para o fundo organizado para a construção do Complexo Terapêutico Casa do Caminho Maria de Nazaré, a organização está organizando um Leilão Público Beneficente do tipo eletrônico de diversos bens. A lista e edital podem ser conferidos no site da Central Sul de Leilões.

De acordo com a representante da Central Sul de Leilões, Fernanda Casagrande, qualquer pessoa interessada pode participar. “É só acessar o site, fazer o cadastro e, depois que for liberado, dar os lances até o dia 11 de dezembro. Os bens serão arrematados por quem maior lance oferecer, por valor igual ou superior ao lance mínimo estipulado para cada bem”, explica.

Os interessados em participar do leilão poderão, também, ofertar lanços presenciais, diretamente no escritório do leiloeiro, situado na Avenida Luiz Lazzarin, n.º 2.300, Santo Antônio, Criciúma/SC.

Casa do Caminho Maria de Nazaré

O complexo tem por objetivo fornecer a prestação de assistência social gratuita a toda comunidade e àqueles que dela necessitarem, promovendo e estimulando o desenvolvimento espiritual do ser humano, por meio de cursos, publicações, palestras, conferências, passes, atendimento fraterno, entre outros.

Além disso, buscará contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade de toda a Região Carbonífera de Santa Catarina, utilizando-se da medicina espiritual, qual visa à união entre a medicina e a espiritualidade, possibilitando a prestação de serviços de medicina vibracional, que, nada mais é que a prestação de um tratamento complementar à medicina tradicional, ou seja, sem substitui-la, de forma gratuita a todos que dela necessitarem.

Francine Ferreira