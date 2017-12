Larissa Lucio recebe prêmio Top do Ranking FCA 2017 em Blumenau

A atleta neoveneziana garantiu neste ano a liderança do ranking na prova dos 1.000 metros

A Federação Catarinense de Atletismo promoveu na última terça-feira, 19, no auditório do Sesi em Blumenau, a Solenidade de Entrega do Prêmio Top do Ranking FCA 2017.

Esta é a primeira vez que a Federação promove esta homenagem aos atletas destaques que foram as estrelas da Noite de Gala do Atletismo Catarinense.

O diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini e o técnico Roberto Bortolotto acompanharam a atleta Larissa Lucio que lidera o ranking catarinense na prova dos 1.000 metros.

“Muito bom ter ganhado esse prêmio. Foi um ano de muito treinamento e várias competições. Nós treinamos bastante o ano inteiro para conseguir bons resultados e termino 2017 realizada como atleta”, comentou Larissa.

O diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini ressaltou a importância do prêmio como reconhecimento ao esforço e desempenho da atleta. “É muito importante para o esporte e o município de Nova Veneza a Larissa ser premiada como a melhor atleta com apenas 15 anos. E o mais importante na categoria adulto. A Larissa esta representando o ano do esporte de Nova Veneza. Queremos agradecer ao apoio da administração municipal de Rogério Frigo e Zé Spilere, para podermos dar todo o suporte e planejamento necessário a equipe de atletismo e ao grande técnico Roberto Bortolotto, que com todo o conhecimento e experiência está colocando esses atletas no nível mais alto de competições estaduais, nacionais e até internacional. A Larissa é essa menina de ouro, fenômeno do atletismo pela sua concentração, dedicação e técnica. Nós estamos atingindo o auge no DME. E isso serve como uma motivação a mais e outros louros podem vir”.

O técnico Roberto Bortolotto evidencia também o prêmio que veio coroar o trabalho feito durante o ano. “O prêmio enalteceu o empenho da Larissa, ela é uma atleta que sabe e acredita no que quer. Tivemos o total apoio da administração municipal e do departamento de esportes e os resultados foram conquistados. Já estamos de volta nos treinamentos e o ano de 2018 será ainda melhor”.

Cris Freitas