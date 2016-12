Larissa Lucio, atleta de atletismo de Nova Veneza conquistou a primeira medalha de ouro para o município

Larissa Lucio Nova Veneza

Larissa Lucio, de 14 anos, atleta de atletismo de Nova Veneza conquistou a primeira medalha de ouro para o município na historia da OLESC. Este ano Larissa já havia conquistado a primeira colocação na etapa Regional e Estadual dos Jogos da Juventude. Também conquistou medalha de ouro no Brasileiro da mesma competição. Nos Joguinhos Abertos de SC competição para atletas de até 18 anos ela com apenas 14 anos conquistou a medalha de ouro. Na ultima sexta-feira prefeito Evandro Gava homenageou a atleta em seu gabinete.

Suíço da Zona Sul – Diurno

Apenas uma equipe mantém os 100% de aproveitamento no Suíço da Zona Sul do Balneário Rincão. Multicópias/Guerreiros/CSK2 venceu sua terceira partida seguida, somando nome pontos. Outras quatro equipes ainda não perderam e somam sete pontos, são elas: Fina Estampa/Marlan Embalagens/Fisioned, Oriente FC, Algarrafa FC, Novo Posto/Amaretti Bebidas. Devido comemorações de Ano Novo, no próximo final de semana não terá rodada.

Suíço da Zona Sul – Noturno

Rodada do Suíço da Zona Sul do Balneário Rincão – Noturno foi antecipada de terça-feira para hoje, devido previsão de ressaca. Confrontos: Pavei Paletes / Elevadores Castelo / Verdinho x Ardidos / Netinho Madeiras / Marlan Embalagens, Atlético Pedreiras / Vila Real FC / Hortaliças Silva x Maria Céu /GF Câmeras e Tita Consórcio / ASTA FC x Amigos do Neguinho / Excelência Imóveis.

Suíço do Arroio do Silva

A programação da temporada de verão do Balneário Arroio do Silva inicia esta semana com muitas atrações e atividades esportivas. Inicia esta semana o Campeonato de Futebol Sete Society, no qual é disputado em três categorias: Livre, Master (acima 40 anos) e Sênior (acima de 48 anos). A competição será realizada na Praça Fábio Borges.