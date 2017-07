Hospital São Marcos – A luta continua…

Na luta para a retomada integral das atividades do Hospital São Marcos esta semana foi dado mais um passo na busca da regularização burocrática que permitirá o seu pleno funcionamento. Segundo o Administrador Paulo Conti, o Instituto Corpore que responderá pela condução do hospital teve que criar uma filial com endereço em Nova Veneza e obter um CNPJ próprio além de muitas outras exigências documentais. Feito isto agora começa a luta para a concretização dos convênios, em especial com a Secretaria do Estado da Saúde que permitirá a realização de procedimentos como internações e cirurgias pelo SUS.

Não é uma batalha das mais fáceis e tendo em vista tudo o que acompanho na mídia estadual e nacional percebo que as diretrizes do Ministério da Saúde são voltadas para o favorecimento de grandes estabelecimentos em detrimento total dos menores, mas espero como cidadão e profissional da saúde que esta busca resulte em êxito. Este mesmo Instituto já comanda o Pronto Socorro e não tenho constatado nenhuma reclamação sobre o atendimento, pelo contrário, acredito que está desenvolvendo um bom trabalho.

Larissa espetacular!

Em muitas oportunidades não conseguimos dimensionar com exatidão o alcance e a importância de uma conquista. É o caso da participação da Atleta Neoveneziana Larissa da Silva Lúcio que participou no dia 24 de junho em Nancy, na França, do Campeonato Escolar Mundial.

Larissa, moradora da comunidade de São Bento Alto, mesmo tendo apenas 14 anos competiu na classe dos 18 anos e obteve a quinta marca mundial na prova dos 800 metros. É realmente um feito espetacular e se vislumbra um futuro brilhante e promissor para esta nossa revelação do atletismo. Muuuuuuito bom!

Hotel Dolomiti

Caravaggio passa a contar desde a semana passada com uma nova opção em hospedagem. Falo do Hotel Dolomiti, recém-inaugurado e que chama a atenção pela beleza arquitetônica, pela qualidade de suas instalações e estrutura interna, pela presença em seu espaço térreo de uma casa gastronômica especializada em carnes que leva o sugestivo nome de La Braza e pela sua localização bem próxima ao Santuário. Acredito que a iniciativa dos Empresários Edésio e Genésio Spillere juntamente com um Empresário italiano só agrega e será mais uma referencia regional na área. Sucesso!

Metropolitano, campeão ao natural!

Mesmo já decorrido um espaço de tempo desde a conquista da Copa Sul dos Campeões pelo Metropolitano não posso deixar passar em branco está grande conquista. Os vermelhos só ratificaram sua ótima campanha aplicando 3 X 0 no Vera Cruz de Garopaba na finalíssima da competição.

Beto Cachoeira emplacou os três gols e levou ao delírio a torcida que fez uma grande festa nas arquibancadas e depois na Praça Humberto Bortoluzzi. Este título foi resultado de um trabalho irretocável da Presidente Jade, de todos os diretores, do Treinador Jean Reis e equipe técnica, do grupo de atletas e da sua fiel torcida.

Título mais que merecido! Agora as atenções se voltam para o próximo Regional da LARM e teremos fortes emoções nesta futura competição. A tendência do Metro é de manter a base e reforçar em algumas posições pontuais enquanto o Caravaggio está montando seu melhor plantel dos últimos anos com contratações de impacto. Goooooooooool!

Palestra espírita

O Grupo de Estudos da Doutrina Espírita em Nova Veneza, coordenado pela Graciela Macarini, convida a todos para a Palestra a ser realizada na noite de Segunda-feira nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais as 19 e 30 horas. O Tema a ser abordado no evento tem por título “Desatento” e será desenvolvido pelo palestrante Valdinei de Freitas.

Campeonato municipal de futebol de campo

Está chegando ao final à fase de classificação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A edição de 2017 tem uma disputa equilibrada e com equipes de bom nível nivelando a competição. O destaque é a liderança da classificação pela equipe do Unidos do Caravaggio. Neste fim de semana teremos jogos decisivos na busca por vagas na fase seguinte.

Dica da semana

A Dica da semana tem um toque de saudade já que é uma obra lançada no ano 2.000. Falo do filme “E aí, meu irmão, cadê você?” (O Brother, where art thou?).

Narra as aventuras de três fugitivos pelo interior dos Estados Unidos lá pelos idos dos anos de 1930. Têm momentos de muito humor, drama e música de primeira qualidade além de uma interpretação magistral de George Clooney, Tim Blake Nelson e John Turturro.

É realmente um espetáculo de primeira grandeza!