Ladrões assaltam bar no Caravaggio e fazem disparos no interior do estabelecimento

Por volta das 21h45min dessa segunda-feira, 16, dois homens armados com um revólver assaltaram o bar Recanto dos Amigos, localizado no bairro Baixada no distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

Durante o assalto os marginais efetuaram três disparos; um acertou o balcão e o outro uma televisão, o terceiro tiro foi disparado na rua, enquanto os marginais embarcavam na moto para fugir em direção ao bairro São Defende em Criciúma. Apesar do susto, não houve feridos. Do local eles levaram R$ 200.

Tentativa de furto

Mais cedo, volta das 20h20min, um morador do bairro São José, também no distrito de Caravaggio, ao chegar em casa verificou que a residência estava arrombada, dentro da casa ouviu passos de alguém em seu interior, imediatamente ele trancou a residência e saiu para pedir apoio da Polícia Militar.

Ao chegarem no local os PMs não encontraram ninguém no interior da casa. Nada foi levado e nenhuma testemunha viu quando o ladrão entrou ou saiu da residência.

Willians Biehl / Foto: Ismael Daniel