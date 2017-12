Kalana Cosméticos comemora um ano de sucesso em Nova Veneza

Data é lembrada e celebrada nesta quinta-feira, 7 de dezembro.

Com coragem para empreender em um período difícil na economia do Brasil, persistência, sabedoria e paciência, a Kalana Cosméticos comemora nesta quinta-feira, 7 de dezembro, seu primeiro ano de atuação em Nova Veneza. Durante o dia, os clientes são recebidos com uma programação especial na loja, com sorteio de brindes, roleta com premiações, consultoria capilar gratuita, atuação de uma maquiadora profissional e design de sobrancelhas, e um coquetel bastante saboroso.

Uma das proprietárias da Kalana Cosméticos, Carla Duminelli Gorini, lembra que, no início, por conta do momento de recesso econômico do país, muitas lojas fechavam as portas. “Mas nós estávamos ali firmes e fortes no compromisso de fazer dar certo e se tornar um sucesso. Nem sempre o comércio traz aquele retorno diário rentável que esperamos, mas nunca desistimos nem desanimamos com os obstáculos”, completa.

A Kalana foi criada, segundo Carla, com a personalidade de uma loja totalmente bem-estar. “Você entra e sente o cheirinho, a beleza, a delicadeza de um local totalmente encantador. Nosso sucesso se dá pelo aperfeiçoamento constante das atendente em conhecer cada produto que entra na loja, bem como pela atenção especial no atendimento aos clientes, porque cada um é único e precisa ser tratado de forma especial”, argumenta.

Para a outra proprietária, Analice Duminelli Gorini, o mix de produtos de qualidade é um dos pontos cruciais para o sucesso da Kalana, que trabalha com linhas exclusivas e de extrema qualidade. “Sempre trazemos lançamentos e novidades no mundo da maquiagem e cabelo. Além disso, nossas atendentes são muito simpáticas, lindas e super capacitadas para o atendimento. Realizamos constantemente eventos de analise capilar, corte bordado, hidratação e maquiagens, e agora estamos começando a promover cursos de auto maquiagem, o que está sendo muito bem elogiado e procurado”, ressalta.

As proprietárias ainda reforçam que as atendentes da loja, Priscila, Taís e Maria, fazem muita diferença e tem contribuído intensamente para o sucesso da Kalana. “Elas nos ajudam a ouvir as opiniões dos nossos clientes, para que consigamos ter o feedback do que estamos realizando e, consequentemente, trabalharmos buscando sempre deixá-los ainda mais satisfeitos”, finaliza Carla.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl