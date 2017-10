Jovens neovenezianos recebem certificado de Dispensa de Incorporação 

A Junta de Serviço Militar de Nova Veneza realizou nesta sexta-feira, 20, no Teatro Municipal de Nova Veneza, a Cerimônia de Entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação dos jovens nascidos no ano de 1999, bem como, o Juramento e o Compromisso a Bandeira, a 80 jovens do município.

O evento contou com a presença do prefeito Rogério Frigo, do vice Sérgio Alberto Spilere, do comandante do destacamento da Polícia Militar, Andrey Claudio Teixeira, secretários, vereadores e autoridades de diversos segmentos da sociedade.

O prefeito de Nova Veneza e presidente da Junta Serviço Militar, Rogério Frigo destacou que mesmo dispensados de suas obrigações militares, os jovens possuem grande responsabilidade perante a Pátria como cidadãos brasileiros, porque cada um representa o futuro da nação.

CDI

O Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) é um documento de suma importância para todo cidadão. Sem ele, o jovem fica impossibilitado de expedir alguns documentos a exemplo do Titulo de Eleitor.

Vale lembrar aos jovens que não participaram da cerimônia de entrega de certificados, que procurem a Junta de Serviço Militar para fazer a retirada do seu documento, na rua Cesare Tibaldeschi, 200, ao lado do Correio, em Nova Veneza.

Cris Freitas