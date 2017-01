Jovem fica ferida em colisão entre motos no Caravaggio

Acidente entre as duas motocicletas aconteceu por volta das 18h10min desta quinta-feira, 26, no cruzamento das ruas Geovane Spilere e Hilário Milanez, no distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

A condutora de 24 anos que seguia pela Geovane Spilere, não realizou a parada obrigatória no cruzamento, colidindo com a outra moto, conduzida por um homem de 31 anos.

Apenas a condutora sofreu ferimentos leves, tendo recebido os primeiros socorros dos policiais militares do município. Posteriormente ela foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha e encaminhada ao hospital São José em Criciúma.

Willians Biehl