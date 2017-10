Jovem é assaltado em Nova Veneza e foge de porta-malas do veículo em Araranguá

Assalto aconteceu na rua Alfredo Pessi no bairro Bortolotto.

No início da tarde dessa quarta-feira, 11, um jovem de 23 anos morador de Nova Veneza, ao se dirigir para o trabalho com seu veículo, um VW Parati, decidiu por causa da chuva, dar carona para um homem que andava pela via.

Conforme relatou a vítima para a polícia, assim que embarcou no carro, o homem anunciou o assalto, colocando uma arma (possivelmente um revólver), encostado em sua barriga. Em seguida ordenou que o jovem começasse a dirigir.

Ao chegar no município de Forquilhinha, o marginal ordenou ao motorista que acessasse a BR-101 por Meleiro. Já em Araranguá o assaltante ligou para um comparsa, que passou a seguir o carro em uma Honda Tornado de cor preta. No bairro Volta do Silveira, a vítima foi colocada no porta-malas do veículo e o marginal assumiu a direção do carro.

A fuga

Em determinado momento, o assaltante teve que dar marcha ré no veículo, nesse instante, aproveitando que o carro estava em baixa velocidade, e como o porta-malas da Parati não possuía tampão, a vítima acessou a porta traseira e conseguiu fugir, se embrenhando em uma mata próxima. Algum tempo depois ele pediu auxílio em uma residência.

O carro roubado acabou sendo incendiado na localidade de Manhoso, por volta das 14h30min. Membros do Corpo de Bombeiros de Araranguá foram acionados para fazer o rescaldo.

Willians Biehl / Foto: Corpo de Bombeiros de Araranguá