Jantar de confraternização marca a passagem pelo Dia do Professor em Nova Veneza

Em comemoração ao Dia do Professor, que será celebrado no domingo, dia 15 de outubro, a prefeitura de Nova Veneza, através da Secretaria da Educação, realizou na noite da última quarta-feira, dia 11, no Petrus Centro de Eventos, um jantar de confraternização em homenagem aos educadores da rede municipal de ensino.

O secretário de Educação, Elzio Milanez, abriu o evento dando boas vindas aos profissionais que se fizeram presentes e em seu discurso enalteceu a importância do trabalho que cada um desenvolve em suas respectivas unidades escolares.

A professora Maria Elisa Ghislandi enalteceu em seu pronunciamento, representando a classe, o que é preciso fazer com os alunos para que entendam o compromisso de dedicação e do conhecimento. “Nada é suficientemente, então vamos fazer o que é certo. Desenvolver ao máximo o dom que Deus nos deu de sermos professores, procurar fazer o melhor da melhor maneira possível”.

E, ao finalizar, a professora mencionou uma bela mensagem da irmã Dulce. “Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser; um objetivo. Nós como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que apesar de as vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar”.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo parabenizou a todos os educadores pela data. “A todos os professores, nosso respeito e gratidão por seu valioso esforço na construção de um futuro melhor para nossa cidade. Parabéns professores, por estarem conosco na luta por dias melhores. Quero fazer uma menção especial as nossas merendeiras que preparam uma alimentação de qualidade aos nossos alunos. E também aos nossos estagiários que contribuem para a educação de Nova Veneza. Nós estamos investindo para ter uma das melhores educação da região. E vamos continuar trabalhando cada vez mais para termos uma educação de qualidade no município”.

Cris Freitas