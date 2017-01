Isev terá convênio renovado para administrar o Hospital São Marcos em Nova Veneza

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, e o vice, Sérgio Alberto Spilere, o Zé, acertaram nesta terça-feira, 10, durante uma reunião com a direção do Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev) a renovação do convênio com o Hospital São Marcos. O valor de R$ 115 mil será repassado por mês com a finalidade de manter o atendimento do Pronto Atendimento 24 Horas. Uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores deve ser convocada na próxima semana para a aprovação do convênio.

“Fizemos uma projeção que com a negociação do município, a Clínica de Psiquiatria, as pequenas cirurgias e os leitos de retaguarda o hospital ficará num equilíbrio econômico”, relata Juarez Ramos dos Santos, presidente do Isev.

Durante a negociação, o prefeito fez uma explanação sobre o contrato no ano de 2016. “De março a setembro o repasse era de R$ 93,456 mil por mês. Em novembro houve um aditivo e valor ficou em R$ 186,176 mil. Ao todo, o Isev recebeu o montante de R$ 1.307,648 mil, o que equivale a R$ 108.970,66 mil/mês”, ressalta.

O gestor pediu empenho do Isev para realizar uma boa gestão e aplicar bem os recursos públicos. “Nós precisamos que o hospital funcione, pois a comunidade precisa do São Marcos. Queremos que a direção da unidade trabalhe em sintonia com a Secretaria de Saúde para termos conhecimento do que acontece no Pronto Atendimento 24 Horas. E queremos o comprometimento de usar o valor para o pagamento dos funcionários ”, explica o prefeito Rogério Frigo.

Cris Freitas