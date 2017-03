Isev deixará administração do hospital São Marcos na próxima semana

Hospital volta para as Irmãs Beneditinas, que pretendem logo em seguida, devolver a estrutura para o município de Nova Veneza.

Após longo período de conflito, principalmente entre funcionários e médicos do hospital São Marcos em Nova Veneza, o Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev), pretende já na próxima segunda-feira, 6, iniciar as negociações para devolver a administração do hospital, para as antigas administradoras, as Irmãs Beneditinas da Divina Providência.

A parceria firmada entre as duas instituições em maio de 2014, ficou marcada pelos constantes atrasos no pagamento de salários por parte do Isev, para com seus funcionários e corpo médico, paralisando por diversas vezes o atendimento à população, principalmente no pronto-atendimento.

Segundo o diretor administrativo do hospital São Marcos, Francisco Paiva, o hospital tem um déficit mensal de mais de R$ 100 mil, e que os custos por nenhum mês foram superados por receita própria. “Nossa preocupação e objetivo maior neste momento é negociar de forma que os 57 funcionários não sejam prejudicados,” disse Paiva.

A congregação das Irmãs Beneditinas, já estava estudando a hipótese de devolver ao município, a estrutura do hospital para a prefeitura, e após sinal verde de Roma, acabou dando formalmente no último mês, o ultimato ao Isev, o prazo seria até o próximo dia 21, mas o instituto Vida quer antecipar este tempo.

“Nossa intenção é devolver para a prefeitura, toda estrutura do hospital, queremos fazer esta transição da forma mais tranquila possível, sem prejudicar o atendimento à comunidade,” afirmou a tesoureira da entidade religiosa, irmã Claudete.

O prefeito Rogério Frigo, está agindo com cautela, pois sabe que até a solução final, ainda haverá muita coisa a ser discutida. “Estamos aguardando em primeiro lugar a negociação entre o Isev e a Congregação se concretizar. Temos já algumas conversas alinhavadas, existe outras empresas interessadas em tocar o hospital, mas antes de qualquer decisão, temos que aguardar estas definições e saber de que forma este patrimônio virá para o município,” revelou Frigo.

“A intenção não é a prefeitura administrar o hospital, vamos procurar uma empresa de credibilidade para contratar, inclusive já temos algumas propostas. Não vou tomar sozinho esta decisão, vamos reunir os nossos vereadores, que também estão participando deste processo, e ai sim dar o melhor encaminhamento para resolver de uma vez por todas o problema do hospital São Marcos,” afirmou.

Willians Biehl