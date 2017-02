IPVA: dia 10 termina o prazo para pagar parcelas de veículos com placas de final 1 e 2

Proprietários de veículos com placa final 2 que quiserem pagar o imposto em três vezes sem juros devem efetuar o pagamento da primeira parcela até a próxima sexta-feira, 10 de fevereiro. As demais parcelas têm vencimento no dia 10 dos meses seguintes, nesse caso, março e abril. O prazo para pagamento em cota única é 1º de março. Dia 10 deste mês também vence a segunda parcela do IPVA de veículos com placa final 1.

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), responsável pelo recolhimento do imposto, lembra que os vencimentos dependem do final da placa do veículo, mas os contribuintes podem antecipar o pagamento a qualquer momento. A guia de pagamento, taxas, multas e seguro DPVAT podem ser quitados no despachante Ostetto, no Centro de Nova Veneza e dúvidas podem ser sanadas no telefone: (48) 3436-1372.

A quitação é um dos requisitos para licenciar o veículo. O não pagamento também implica em Notificação Fiscal, com multa de 50% do valor devido, mais juros Selic ao mês ou fração.

Imposto está 4,4% menor em SC

Os proprietários de veículos emplacados em Santa Catarina irão pagar em média 4,4% menos de IPVA em 2017. A redução é atribuída a queda do valor de mercado dos automóveis, uma vez que a base para o cálculo do imposto é a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Este é o segundo ano consecutivo que o imposto acaba ficando mais barato no Estado. Em 2016, o valor do IPVA ficou, em média, 4% menor do que no ano anterior.

Calendário de Pagamento

FINAL DE PLACA COTA ÚNICA PARCELAMENTO-COTAS 1ª 2ª 3ª 1 último dia do mês de janeiro 10.01 10.02 10.03 2 último dia do mês de fevereiro 10.02 10.03 10.04 3 último dia do mês de março 10.03 10.04 10.05 4 último dia do mês de abril 10.04 10.05 10.06 5 último dia do mês de maio 10.05 10.06 10.07 6 último dia do mês de junho 10.06 10.07 10.08 7 último dia do mês de julho 10.07 10.08 10.09 8 último dia do mês de agosto 10.08 10.09 10.10 9 último dia do mês de setembro 10.09 10.10 10.11 0 último dia do mês de outubro 10.10 10.11 10.12

O IPVA mais caro é de R$ 65.953,44, que será pago pelo proprietário de um I/Ferrari FF, ano de fabricação 2016. O IPVA mais barato custa R$ 1,33, que será pago pelo proprietário de uma Caloi/Mobylette SR 50, ano de fabricação 1985. IPVA SC – Alíquotas vigentes 2% para veículos terrestres, de passeios e utilitários, e motor-casa (fabricação nacional ou estrangeira);

1% para veículos terrestres, de duas ou três rodas e os de transporte de carga ou passageiros (fabricação nacional ou estrangeira);

1% para veículos terrestres destinados à locação. Grupo Tipo de veículo Variação no valor venal entre 2014 e 2015 A Automóveis – 4,9% B Camionetas e utilitários – 4,8% C Caminhões – 8,1% D Ônibus/Microônibus – 5,5% E Motos e Similares -2,5% F Motor-casa – 6,3% Média – 4,4% Redação Portal Veneza