Inverno é a melhor estação para a realização de tratamentos estéticos

O clima frio proporciona melhores resultados quando se trata de estética

Durante o inverno aumenta muito a procura por tratamentos faciais, mas não podemos esquecer que o corpão do verão se constrói no inverno. A Dra. Andressa Moraes, diretora do Espaço Andressa Moraes, aponta os cinco principais procedimentos estéticos ideais para o inverno:

O Peeling 3D é um tratamento para rejuvenescimento facial, manchas, redução de rugas e controle da acne. Esse procedimento causa um processo inflamatório na pele, a pele descama, fica avermelhada e sensível, precisando tomar alguns cuidados principalmente com o sol, e nessa época temos dias menos ensolarados diminuindo os riscos de reações.

A depilação a laser para eliminação dos pelos indesejáveis é a queridinha das mulheres, pois no período de tratamento é aconselhável evitar a exposição ao sol, pois o laser tem afinidade pela melanina que é a cor do pelo. Quando ficamos exposto ao sol aquela marquinha de biquíni que adoramos é a melanina que foi ativada pelos raios solares, o laser não consegue distinguir se é a pele ou o pelo que tem a coloração escura. Como no inverno é menos frequente a exposição solar é super indicado iniciar o tratamento.

Outro tratamento bem visto para essa temporada é a criolipólise para gordura localizada. É um aparelho que faz a sucção do local onde cristaliza as células de gordura e essas são fagocitadas pelo organismo. Esse tratamento é conhecido como a lipo sem corte, não é invasivo, seguro e o paciente retorna as suas atividades logo em seguida da sessão. O resultado final poderá ser visto em até 90 dias, então para desfilar o corpo escultural na praia ou piscina o ideal fazer antes de entrarmos no verão.

E aquelas marquinhas na pele chamada estrias, que incomoda tanto homens e mulheres? O Striort é um tratamento que melhora em até 80% das estrias brancas já a primeira sessão. É um tratamento genuinamente ortomolecular, é feita 1 sessão por mês, média de 3 sessões total, sem agulhas, não invasivo, pode ser feito em qualquer parte do corpo, em adolescentes até senhoras. Como muitos outros tratamentos é recomendado evitar a exposição ao sol, vamos aproveitar essa época e dizer Adeus ao bumbum de zebra.

As baixas temperaturas do inverno são grandes parceiras da boa forma. O corpo para manter aquecido, aumenta o gasto calórico, um excelente aliado para quem quer chegar no verão em forma. O método de emagrecimento 5S é um programa formado por uma equipe multidisciplinar que irá auxiliar em tempo real a perda de peso do paciente. O método consiste em 3 fases: perda, manutenção e reeducação incorporado com sessões de estética, acompanhamento nutricional e psicológico, suplementação de vitaminas e grupo de apoio.

Esses são alguns tratamentos que respondem muito bem no inverno. Cuide do que você tem de mais preciso que é seu corpo e sua saúde, pois você mora nele.

Dra. Andressa Moraes, Fisioterapeuta Dermatofuncional e Acupunturista