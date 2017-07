Integrantes Moto Grupo Veneza buscam apoio para a 4ª edição do Moto Veneza

Os integrantes do Moto Grupo Veneza estiveram reunidos com o prefeito Rogério Frigo e os diretores municipal de esportes e da Juventude, Heriton Sandrini e Guilherme Gava para buscar apoio para a 4ª edição do Moto Veneza que acontecerá no dia 23 de setembro, na Praça da Chaminé, na área central da cidade. O evento visa reunir motociclistas de todo o Brasil priorizando a interação, exibição, divulgação da cidade e ainda conciliar com a finalidade filantrópica visando angariar recursos para a APAE de Nova Veneza.

“Nós decidimos entre um grupo de amigos criar um moto grupo para realmente levar o nome de Nova Veneza para divulgar o evento e pelo amor a motocicleta. A nossa logomarca tem os principais símbolos do turismo que o pórtico, gôndola e máscara do Carnevale di Venezia alinhado ao gosto por moto. E estamos alinhando toda a organização junto com o Poder Público para promovermos um grande evento”, comenta o presidente do Moto Grupo Veneza, Nei Brolesi.

O prefeito Rogério Frigo destacou toda a infraestrutura e a vocação para o turismo. “A cidade tem toda a infraestrutura necessária para receber o Moto Veneza. Contamos com uma boa rede gastronômica, hoteleira, operadora de turismo e ainda um povo acolhedor. Podem contar com o apoio da Prefeitura, somos parceiros de todos os eventos que irão divulgar o nome de Nova Veneza. Acompanhamos as edições anteriores do evento que atrai motociclistas de várias regiões e outros estados e ainda repassar uma doação para a APAE”, afirma.

Na última edição em 2015, o evento reuniu cerca de 2 mil motociclistas. A estimativa da Comissão Organizadora é ampliar a divulgação do evento, a fim de priorizar o turismo e gastronomia da cidade, aliando as belezas naturais de Nova Veneza.

Cris Freitas