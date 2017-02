Integração dos afluentes do Rio Mampituba ao Comitê Araranguá é apresentada na Amesc

Reunião aconteceu no início desta semana.

Em reunião dos prefeitos da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc) no início desta semana, o processo de integração dos afluentes catarinenses do Rio Mampituba ao Comitê da Bacia do Rio Araranguá foi apresentado, com objetivo de garantir apoio dos chefes de Executivo para a causa.

Dos nove municípios que fazem parte da área dos afluentes, estavam presentes os prefeitos de Jacinto Machado, João Batista Mezzari, e de Balneário Arroio do Silva, Juscelino da Silva Guimarães. “Além disso, entregamos um ofício ao presidente da Amesc e prefeito de Morro Grande, Valdionir Rocha, agradecendo pela oportunidade de debate e pelo reconhecimento dos prefeitos em relação a este trabalho importante do Comitê”, ressalta o presidente, Sérgio Marini.

Ainda será necessário visitar os comandantes da Administração municipal de outras sete cidades do extremo sul catarinense. “Nossa intenção é apresentar esse processo de integração para angariar cada vez mais apoio, tanto para esta causa, quanto para a preservação da água de forma geral e ampla”, completa a consultora e engenheira ambiental, Michele Pereira da Silva.

Estiveram presentes, também, o vice-presidente , Luiz Leme, e a assistente administrativa do Comitê, Eduarda Spolti.

Entenda

A Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba é compartilhada pelos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Considerando que é uma bacia federal, a gestão deveria ser feita pela Agencia Nacional de Águas. Porém, devido ao tamanho reduzido e a dificuldade no processo de criação deste Comitê Federal, o Rio Grande do Sul decretou a criação do Comitê Gaúcho dos afluentes do Rio Mampituba. Agora, em Santa Catarina, os afluentes serão integrados à área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá.

Com isso os municípios integrantes do Comitê passarão a ser: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Rincão, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Timbé do Sul, Turvo, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, Praia Grande, São João do Sul, Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota, Passo de Torres e Sombrio.

​​Francine Ferreira