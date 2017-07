Inscrições para o Núcleo Educativo Cooperativo podem ser feitas até segunda

Com o tema: Gestão e Sociedades Cooperativas, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, estará promovendo nos dias 01, 02 e 03 de agosto, em Forquilhinha, a formação do terceiro Núcleo Educativo Cooperativo. A intenção do evento é formar grupos de cooperados através de encontros educacionais cooperativistas que, de forma organizada e estruturada, possam entender a real função da cooperativa, bem como estarem aptos para serem eleitos na sucessão na diretoria da Coopera, que completa, dessa forma, a sua autogestão.

A capacitação é aberta aos cooperados e terá carga horária de 12 horas, divididas em três noites. A formação será coordenada pelo professor e administrador José da Paz Cury. Para fazer as inscrições, os interessados devem preencher a ficha no site ou ligar para o Setor de Cooperativismo da Coopera no fone: 21021212.

Por meio de palestras, dinâmicas e workshops os integrantes irão receber informações relacionadas a Gestão da Empresa Cooperativa com Eficiência Econômica e Eficácia Social; Estatuto Social da Cooperativa; Cultura da Cooperação; Evolução do Cooperativismo, Organização do quadro social, fundamentos do Núcleo Educativo Cooperativo, entre outros conteúdos.

Débora Da Silva Cândido