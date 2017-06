Inscrições para a 2ª edição da Corrida de Rua de Turvo estão abertas

Já estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida de Rua da Cidade de Turvo. A competição é uma parceria entre Satc e prefeitura e será realizada no dia 12 de novembro. Na 1ª edição, mais de 400 pessoas participaram. A inscrição é gratuita.

“No ano passado tivemos mais inscrições do que o esperado. Para essa edição o número deve aumentar, esperamos participantes de Torres até Tubarão”, contou a organizadora da corrida, Ana Paula Aléssio Berti.

As inscrições ficam abertas até 3 de novembro. O interessado pode fazer o cadastro através do site da Satc, na secretaria da instituição em Turvo ou no Departamento Municipal de Esporte da cidade. Para isso basta informar o número do CPF.

Serão provas masculinas e femininas, com distâncias de 5 km e 10 km. Haverá também divisões para as crianças de 5 a 6 anos correrem 200 m; 7 e 8 anos 500 m, assim como para quem tem de 9 a 12 anos; entre 13 e 15 anos correrem 1.200 m. Nas provas de 5 km e 10 km também existe a divisão por idades, variando a cada cinco anos.

Como será a prova?

Todas as categorias terão largada no Parque de Exposição Prefeito Ires Olívio, na Avenida Municipal, bairro Cidade Alta. A idade mínima para participar dos 5 km ou 10 km é de 16 anos completos em 2017. Abaixo dessa idade é preciso autorização dos responsáveis para correr.

“É uma corrida típica para iniciantes, com um ótimo trajeto. O percurso não tem morros, o acesso é fácil e também a organização é boa”, explicou o professor de Educação Física e vencedor dos 10 km na categoria N em 2016, Antônio Luiz Soratto, o Toninho.

A 1ª edição foi realizada em julho. Para 2017 ocorreu uma mudança na data, passando para novembro. A expectativa é superar o número de inscritos. “Moradores de Turvo perguntam quando será a próxima edição. Também temos muitas equipes interessadas”, valorizou Ana Paula.

Cuidados na corrida

É recomendado ir com um tênis indicado para corrida, evitando possíveis contusões. Na 1ª edição a maioria dos inscritos chegaram até o fim da prova. “Todo corredor deve consultar seu médico de confiança, também é recomendado procurar um profissional credenciado em Educação Física”, sustentou Toninho.

Os homens e mulheres que forem campeões gerais nas categorias de 5 km e 10 km serão premiados com bicicletas. Em cada uma das divisões, os primeiros colocados receberão medalha de ouro, segundo prata, terceiro, quarto e quinto medalhas de bronze. Os vencedores gerais das categorias infantil e mirim ganham troféus.

Érik Behenck