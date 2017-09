Inscrições para o Desafio Sul Brasil: Corrida Noturna de Nova Veneza encerram-se nesta terça-feira

As inscrições para o “Desafio Sul Brasil: Corrida Noturna etapa Nova Veneza”, evento que será realizado no dia 16 de setembro, promovido pelo Departamento Municipal de Esportes e a Move Adventure encerram-se nesta terça-feira, dia 12. De acordo com a Comissão Organizadora, a expectativa de reunir 500 participantes em duas categorias de 5 e 12 quilômetros que irão percorrer pelas ruas do município em dois trajetos diferentes.

Os interessados devem se inscrever on-line pelo site. O valor para a corrida de 5 quilômetros é R$ 45 e para os 12 quilômetros é R$ 55, com desconto para grupos que se inscreverem juntos. Todos os inscritos ganharão um kit atleta com camiseta, chip que irá controlar a chegada e o tempo de prova, entre outros itens.

A corrida terá largada será simultânea às 18h30min do Palazzo Delle Acque, percorrendo a Rua dos Imigrantes até o trevo do Bairro Eliza Gava, indo em direção ao trevo de acesso a São Bento Alto, alterando o trajeto neste ponto. Quem compete para os 5 quilômetros seguirá pelo Bairro Bortolotto retornando pela Rua Alfredo Pessi. Quem prossegue para os 12 quilômetros irá em direção a São Bento Alto retornando por uma estrada de chão que dá acesso à Rua Alfredo Pessi. Ambos os trajetos irão finalizar no Palazzo Delle Acque. As provas terão o tempo máximo de três horas de duração.

“O planejamento do Departamento Municipal de Esportes é desenvolver atividades para trazer o turista para Nova Veneza, oferecendo opções esportivas, de lazer, turísticas e gastronômicas. Procuramos o melhor parceiro para realizar a corrida noturna que a Move Adventure, devido a estrutura e experiência da empresa. Quem vier para a corrida noturna poderá desfrutar de todos os atrativos de Nova Veneza”, salientou o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini.

Programação paralela

Das 9h às 18h, uma série de atividades físicas e entretenimento foram programadas pela organização do evento.

Lucas Milioli, um dos integrantes da Move Adventure comenta que as atividades com diversas academias da região iniciam logo cedo. “Às 9h45, acontecerá à abertura oficial do evento. Já às 10h, iniciam as atividades físicas das academias e ainda um passeio ciclístico. A cidade vai ter uma grande movimentação dos atletas durante o dia todo e estamos contando com o apoio da Prefeitura, ANET e outros parceiros do evento”.

Já o organizador do passeio ciclístico, Anderson Machado, do projeto Veneza Bike Tur comenta que não é necessário fazer inscrição para pedalar, basta chegar antes das 10h.“O percurso será de 12 quilômetros o mesmo da corrida noturna. No trajeto, os ciclistas encontrarão um trecho misto de asfalto e chão batido. Intensidade leve, indicado para toda a família. Haverá carros de apoio da prefeitura de Nova Veneza”, comentou Machado.

A saída do evento acontecerá da praça da Chaminé.

City Tour

Os interessados em conhecer um pouco da cidade poderão participar de um city tour pela manhã e a tarde. No roteiro, as Casas de Pedra, vinícola e barragem do Rio São Bento, além de Museu do Imigrante e do Carnevale di Venezia, gôndola, e outros equipamentos turísticos no centro da cidade. Um ônibus estará disponível para os interessados com saída do Palazzo Delle Acque.

Espetáculo Vida Sempre

O Instituto Elisabetha Randon (IER) em parceria com o Ministério da Cultura promovem o espetáculo Vida Sempre – a cultura Roda nas Estradas – Ano V com apresentações gratuitas às 11h, 14h e 16h, na praça da Chaminé. O teatro aborda o segurança no trânsito, mostrando a importância de seu comprometimento em ações que visem a segurança em vias públicas, ambientes de entretenimento e recreação, entre outros.

Cris Freitas