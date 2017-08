Inscrições para concurso de soldado do Corpo de Bombeiros Militar terminam na quinta-feira

Interessados em ingressar no Corpo de Bombeiros Militar como soldado têm até a quinta-feira, 31, para realizar a inscrição e iniciar as etapas do processo seletivo. Estão sendo oferecidas 300 vagas, sendo 282 para homens e 18 para mulheres. As inscrições devem ser feitas por meio do site da empresa licitada para realizar o concurso.

Depois da inscrição, o próximo passo dos candidatos é passar pela prova de conhecimentos gerais, prevista para acontecer no final de setembro, em cinco cidades do estado: Florianópolis, Blumenau, Curitibanos, Chapecó e Criciúma. Entretanto, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros e presidente da Comissão de Concurso, coronel João Valério Borges, alerta para a necessidade de quitar a taxa de inscrição para efetivar a participação no processo de seleção. “Até o momento, temos mais de dez mil inscritos, mas apenas cerca de 25% das inscrições foram quitadas. Por isso, é importante que as pessoas se atentem para os prazos de inscrição e para o pagamento da taxa”, disse.

>>> Edital e inscrições

Depois da prova escrita, composta por 50 questões objetivas e redação, os candidatos precisarão apresentar boa condição de saúde física e mental, demonstrando à comissão do concurso, os laudos dos exames solicitados no edital. Em seguida, serão submetidos aos testes de aptidão física, avaliação psicológica e social, demonstrando bons antecedentes e lisura em exames toxicológicos.

Após todas estas etapas, ocorre a entrega de documentos pessoais e a homologação da aprovação do concurso para início do curso de formação, que deverá iniciar em 19 março de 2018.

Somente após a conclusão do curso de formação, previsto para durar cerca de nove meses, é que são abertas as vagas de lotações e os aprovados no curso iniciam a atuação profissional como soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Krislei Oechsler