Inscrições para o concurso do magistério público estadual terminam nesta terça-feira

Os profissionais da educação que quiserem ingressar no magistério público estadual têm até às 23h59 desta terça-feira, 12, para efetuar as inscrições no concurso público 2017. Estão sendo oferecidas mil vagas para início dos trabalhos em 2018. A inscrição pode ser feita pelo site.

São 600 vagas para professores do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e do Ensino Médio, estas para as disciplinas de Artes, Biologia, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, Química e Sociologia. As outras 400 vagas são para a área administrativa das escolas da rede pública estadual de ensino de Santa Catarina, sendo para: assistente de educação, supervisor escolar, administrador escolar e orientador educacional. Dentro destas mil vagas, também estão previstas oportunidades para atendimento nas escolas indígenas da rede pública estadual de ensino.

A jornada de trabalho para o cargo de professor de Ensino Médio corresponde à carga horária de dez horas semanais, para o professor do Ensino Fundamental corresponde à carga horária de 20 horas semanais e para os cargos de assistente de educação, supervisor escolar, administrador escolar e orientador educacional a carga horária é de 40 horas semanais.

O concurso prevê duas provas. A primeira fase terá Prova Objetiva, que será no dia 8 de outubro, sendo eliminatória/classificatória, e a segunda fase terá a Prova de Títulos, sendo classificatória. A primeira chamada dos aprovados está marcada para os dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2017.

O valor da inscrição é de R$ 100. Dúvidas e mais informações estão disponíveis aqui

Edinéia Rauta| Foto:Gisele Vizzotto