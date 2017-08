Inscrições para bolsa de estudos abertas em Nova Veneza

Os interessados devem procurar o Cive até o dia 28 de agosto no Departamento da Juventude.

A Prefeitura de Nova Veneza através do Departamento Municipal da Juventude, divulga que estão abertas as inscrições para bolsa de estudos, a partir desta segunda-feira, 14, aos alunos que estejam cursando nível técnico ou superior. O prazo se estende até o dia 28 de agosto e devem ser feitas no Cive (Centro Integrado Veneziano), situado na rua Cesare Tebaldeschi, 200, ao lado da agência dos Correios.

“Este benefício mostra que o Poder Público Municipal está preocupado com a formação dos neovenezianos em relação à qualificação profissional. Foram beneficiados, no primeiro semestre de 2017, 209 universitários, resultando em 94 % a mais que no mesmo período no ano de 2016. A expectativa é que tenhamos ainda um aumento no número de inscritos neste semestre”, comentou o diretor do Departamento Municipal da Juventude, Guilherme Gava.

O benefício disponibilizado é de R$ 250, dividido em cinco parcelas de R$ 50 por mês. A cada semestre é necessária à renovação da inscrição para a contemplação do benefício. Para se inscrever, os interessados devem ter cópias do comprovante de residência e da matricula do respectivo curso superior ou técnico.

Cris Freitas