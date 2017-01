Inscrições abertas para o primeiro Campeonato Sul Catarinense de FIFA 17

Evento ocorre na Acic no dia 29 deste mês; inscrições se estendem até o dia 27

Promover e reunir os amantes e jogadores de vídeo game. Este é um dos objetivos da primeira edição do Campeonato Sul Catarinense de FIFA 17 que será realizado no dia 29 deste mês na Associação Empresarial de Criciúma (Acic). As disputas serão individuais, sendo que o primeiro colocado levará para casa um Xbox One. Já o segundo e o terceiro receberão R$ 500 e R$ 250, respectivamente.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na loja Tecnogame, no Nações Shopping; ou no Shopping Maradona, na loja Daybi Mix. O valor é de R$ 50 e as inscrições se estendem até o dia 27.

“Queremos com esse primeiro campeonato reunir os amantes do vídeo game e também do futebol. Na nossa região existem muitos jogadores apaixonados, mas eventos específicos que atendam a este público inexistem. Jogadores de todas as idades estão convidados a participarem do campeonato”, frisa um dos organizadores do evento, Saimon Bento.

A disputa ocorrerá no auditório Jayme Zanatta e, além do campeonato, o evento contará com sorteio de brindes. De acordo com outro organizador, Bruno Henrique, o credenciamento ocorrerá a partir do meio-dia e o evento iniciará às 13 horas. “O local tem estacionamento próprio e haverá um espaço para os participantes se alimentarem. Será um evento bem descontraído com música e transmissões de alguns jogos”, complementa.

O campeonato tem organização da ProGamers Criciúma. Mais informações com Bruno Henrique (9.9656-3399) e Saimon Bento (9.9975-6217) ou na página do evento.

Douglas Saviato