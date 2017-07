Inscrições abertas para Oficina de Teatro na Unesc

As aulas ocorrem todas as quartas feiras, das 17h15 às 18h45

Lágrimas e sorrisos. Emoções. A arte do teatro vai além de simples falas e gestos e na Unesc, você pode estimular o seu lado artístico e se redescobrir por meio dele. A Universidade oferece a Oficina de Teatro com aulas às quartas feiras das 17h15 às 18h45.

Durante os encontros, ministrados pela professora Doriana Búrigo, os alunos vão aprender técnicas e ter a vivência dos conhecimentos da arte do teatro na prática.

Para se inscrever o aluno deve ter acima de 14 anos, preencher a ficha de matrícula no portal da Unesc, e encaminhar para o e-mail cultura@Unesc.net. Também é possível fazer a inscrição no Setor de Arte e Cultura, localizado na sala 11 do Bloco P da Unesc.

Oficinas Unearte

A Universidade oferece a comunidade diversas opções de oficinas, como Ballet Infantil, Capoeira, Leitura de Partituras, Violão e Dança Flamenca.

IMPRENSA UNESC