Inscrições abertas para o Curso Básico de Atendimento a Emergências em Forquilhinha e Nova Veneza

São 30 vagas para àqueles que querem auxiliar no dia-a-dia do Corpo de Bombeiros.

Seguem abertas até o dia 27 de março de 2017 as inscrições para quem quer participar do processo seletivo para o Curso Básico de Atendimento a Emergências, a ser realizado em Forquilhinha. São 30 vagas disponíveis para quem quer, no futuro, se tornar um bombeiro comunitário, preferencialmente destinadas aos candidatos residentes ou que trabalhem em Forquilhinha ou Nova Veneza.

De acordo com o Edital, o curso tem como objetivo principal “a capacitação da comunidade para agir em situações de emergência, atuando na primeira resposta, evitando ou minimizando consequências desastrosas, bem como selecionar membros da própria comunidade para atuar como bombeiros comunitários, após a conclusão de todas as etapas necessárias”.

Serão 40 horas de aprendizado, em que serão repassadas aos alunos noções de primeiros socorros, de extinção de incêndios e de percepção e gestão de risco e atuação inicial em acidentes, bem como sobre sistemas preventivos contra incêndios.

Ao final do curso, os participantes serão habilitados como agentes comunitários de proteção civil e brigadistas voluntários.

As inscrições devem ser realizadas via internet ou de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, na sede do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Forquilhinha, localizada na Avenida 25 de Julho, nº 3.480, Centro da cidade.

A relação dos candidatos classificados será disponibilizada no Corpo de Bombeiros Militar de Forquilhinha, no dia 28 de março, até às 16h. Já o curso será realizado de 3 de abril a 3 de maio de 2017, de terça a quinta-feira, das 19h às 22h, nas dependências do Corpo de Bombeiros Militar de Forquilhinha.

PRÉ-REQUISITOS

Para se inscrever no Curso Básico de Atendimento a Emergências é preciso:

Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade até o ato do início do curso.

Estar em dia com suas obrigações legais.

Ser alfabetizado.

Não ter concluído este mesmo curso em alguma Organização de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

FRANCINE FERREIRA