Inscrições abertas para Curso de Atendimento Básico de Emergências em Forquilhinha e Nova Veneza

Capacitação é pré-requisito para quem quer se tornar um bombeiro comunitário no futuro.

O Corpo de Bombeiros de Forquilhinha está oferecendo 25 novas vagas para formação de mais uma turma para o Curso de Atendimento Básico de Emergências. As inscrições começam nesta, 26, e seguem até o dia 17 de julho, e devem ser realizadas no site.

As vagas são destinadas a alunos residentes em Forquilhinha e Nova Veneza e essa capacitação é pré-requisito para o Curso de Formação de Bombeiros Comunitários. “O intuito é aumentar ainda mais o efetivo no futuro. Para nós, já formados, é muito importante que as pessoas participem, porque com esse aumento conseguiremos dar uma resposta mais rápida à comunidade quando algum sinistro acontecer”, argumenta o presidente da Associação de Bombeiros Comunitários dos dois municípios, Alex Sander Merêncio.

A sede do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha está localizado na Avenida 25 de Julho, nº 3480, bem no Centro da cidade. “Convidamos a todos os interessados para participarem deste curso. Serão mais pessoas se unindo para fazer o bem”, finaliza Merêncio.

Francine Ferreira