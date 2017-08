Infoway Internet inaugura nova loja no distrito de Rio Maina

Estabelecimento abriu as portas para a comunidade nesta quarta-feira, 2.

O distrito de Rio Maina, em Criciúma, passa a contar a partir desta quarta-feira, 2, com uma unidade da Infoway Internet. A nova loja, já inaugurada, vai oferecer à comunidade o que há de mais avançado e tecnológico em entrega do sinal de internet: a Fibra Óptica.

A loja vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h30min às 18h, e nos sábados das 8h às 12h. “Aqui é possível adquirir nossos serviços, imprimir fatura ou até mesmo fazer o pagamento, de forma simples e rápida, e esclarecer possíveis dúvidas. Nosso objetivo principal segue sendo estreitar a relação com os clientes, estar mais próximos deles”, ressalta a administradora, Aline Bortolotto Cardoso.

Ela conta que o Rio Maina chamou atenção por ser um distrito que vem se desenvolvendo a cada dia. “Temos certeza que a região tem muito potencial para crescer ainda mais, por isso a Infoway está investindo fortemente em entregar à empresas, repartições públicas, condomínios e consumidores residenciais o que há de mais avançado e tecnológico em entrega do sinal da internet, a Fibra Óptica. Todo o percurso é 100% Fibra Óptica, do provedor até a casa do cliente, o que garante qualidade do sinal sem oscilações e perdas”, completa Aline.

Atualmente a Infoway está presente com a tecnologia em Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, Urussanga, Cocal do Sul, e em Criciúma no Bairro São Simão, atendendo residências, condomínios e empresas de pequeno e grande porte. No Rio Maina, a nova loja está localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 2121, em frente ao Sicoob. Mais informações pelos contatos: (48) 3403-8800, 99834-0014 ou 99687-9686 (whatsapp).

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl



