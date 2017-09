_É impressionante como se vê pessoas fazendo books fotográficos na cidade.

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“PUXADINHO” DO PP – Um progressista que não perde a piada diz que os ex-progressistas que estão na administração tucana deste mandato é um “puxadinho” do PP.

“BALANÇA-PEITO” – Um antigo morador do Bairro Baixada, em Caravaggio, apelidou a ciclovia feita recentemente de ciclovia “balança-peito” porque ela ficou muito ondulada. Um vereador da oposição disse isso na sessão itinerante em Caravaggio. Esta pegou mal pois até o padre local estava na sessão.

“PONTE-DEI-BALANÇO” – O atento eleitor depois de ouvir que a ciclovia do Bairro Baixada é a “balança-peito”, ele logo lembrou da “ponte dei balanço” que está cada dia chacoalhando mais.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

TURVO

_A ONG quatro Patas vai realizar bingo no dia 15 para arrecadar fundo para a entidade que faz belo trabalho com estes animaizinhos que acabam depois alegrando mais nossa vida. Participe.

_A Médica Isabel Biz atende no Hospital de Turvo nas terça-feiras pela manhã. Ela é especializada em Ginecologia e Obstetrícia. Seus pais são os turvenses, Eugênio Biz e Maria Izabel Lodetti.

DA HORA

_O presidente da AENOVE Guilherme Nuernberg Minatto informa que a palestra que promovida pela entidade será no dia 20. Participe.

_O Engenheiro Sanitarista Gabriel Maccarini me disse que na primeira auditoria que saiu da Polícia Federal das obras de saneamento que ele é o responsável técnico na região, o resultado atestou que elas estão abaixo do preço e a execução com materiais dentro do que foi especificado, e não superfaturadas e com materiais inferiores como foi dito na época.

_Maccarini comemora o fato pois pretende provar que não havia motivos para o que ocorreu consigo naquela operação da PF.

_E a revitalização do Metropolitano Clube vai sair do papel. Nivaldo Nuernberg é um dos mais entusiastas deste projeto e está à frente da comissão.

_O coral infantil Pequenos Peregrinos é uma bela opção para animar festas e emocionar as pessoas assim como outros corais do município.

_ Não tem como não se emocionar com o canto coral além do cachê que vai contribuir para a continuação deste trabalho.

_Falo dos pequenos peregrinos porque a voz de crianças e adolescentes me encantam ainda mais.

_Os irmãos Valdir e Saulo Possamai vão fazer o caminho de Compostela, na Espanha, neste mês.

_Por falar neste “caminho”, Nova Veneza poderia estudar algo como este caminho que atrai tanta gente do mundo todo. Temos uma região muito bonita com montanhas, serra, litoral, planícies entre outras características interessantes.

_Este tipo de turismo está crescendo muito e como Nova Veneza está na moda neste setor poderia estudar uma rota por aqui que passe pela serra e por outras regiões.

_É impressionante como se vê pessoas fazendo books fotográficos na cidade.

_Até locais tido como menos interessantes viraram pontos para registrar estes momentos.

_Nova Veneza realmente “está na moda” como tenho dito.

_O Nei Antônio Zanelatto tem reunido um grupo de figurões para uns jantares na sua casa.

_Na semana passada uns caminhões-pipa pegaram água do rio São Bento para levar para o reservatório de Rio Cedro Médio. É uma seca braba para nossa realidade.

NA POLÍTICA

_O trabalho do secretário de obras, Ciso Mathias, está agradando boa parte da população, segundo a pesquisa de avaliação. Quem conhece o Ciso sabe que ele trabalha muito e gosta de atender a todos. É isso que a população espera de um agente público.

_A Confraria Pan & Vin volta hoje de Brasília depois de três dias na capital federal.

_Estivemos no Congresso Nacional, fomos recebidos no gabinete do Deputado Federal Ronaldo Benedet (PMDB), da Deputada Federal Geovânia de Sá (PSDB), pelo Radialista Paulo Otaram que trabalha no programa Voz do Brasil, Memorial JK entre outros pontos turísticos, além da recepção de uma confraria de lá.

_A recepção quando chegamos em Brasília foi feita por uma equipe intermediada pelo prefeito Rogério Frigo.

_No gabinete de Benedet a recepção foi intermediada pelo peemedebista e Confrade Betão Ranacoski.

_Estivemos em Brasília num momento bastante conturbado como está sendo nos últimos anos por lá. A prisão de Joesley Batista, a fortuna no apartamento de Geddel Vieira Lima e o depoimento de Palocci deixaram o clima mais tenso.

_Uma pesquisa de avaliação contratada pela prefeitura foi aberta na semana passada.

_Os resultados foram analisados e as providências serão tomadas onde for necessário.

_Edésio Spillere e a esposa Tânia acabaram sentando na mesa com o prefeito Rogério Frigo, esposa Neni, e seu “primeiro-ministro” Néio Ghellere e a esposa Bete, no casamento do ano no Ghellere.

_Há preocupações por aqui de um possível fechamento da unidade da JBS como aconteceu em Morro Grande?

_A prisão de Joesley Batista poderá ter muitas consequências para a empresa JBS e para o Brasil.

_Não é à toa que o prefeito Rogério Frigo comanda o município pela terceira vez. Recentemente ele foi num mercado comprar carne para um churrasco e ficou por quase duas horas no local conversando com eleitores que lhe cobraram soluções ou obras. Ele não deixou ninguém sem resposta.

_Por outro lado se vê vários políticos que se escapam do eleitor depois de eleito ou que tem prazer em dizer que está em reunião e deixá-los esperando.

_Se há um fato que deixa o eleitor mais indignado por aqui é não ser atendido pelo prefeito ou vereador. Muitos deles saem cedo do interior ou dos arredores e querem conversar com o mandatário.

_Por aqui também há aqueles que não atendem o telefone e muito menos retornam uma ligação mas para estes o ciclo se fecha logo.

_Todas as assinaturas para o processo de expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere já foram providenciadas e estão com Betão Ranacoski. Agora o processo será entregue ao presidente Dado Ghislandi ainda nesta semana.

_A prefeitura deu uma ajeitada num trecho de calçamento da Rua do Colégio Abílio.