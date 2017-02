Impacto do FGTS na economia de SC será distribuído ao longo do ano

Investimento no varejo deve ficar menor do que o disponível para saque

Quase 500 mil catarinenses têm R$ 2,2 bilhões à disposição nas contas do FGTS para saque e que devem ser injetados na economia catarinense a partir de março. No entanto, o impacto deve ser diluído ao longo do ano, de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC).

Como ocorre tradicionalmente com rendas extras – exemplo do 13º salário e da liberação do PIS – a previsão da entidade é que boa parte do valor seja utilizada para quitação de débitos e compras de itens não duráveis. Esta é a visão de Raul Weiss, vice-presidente para assuntos públicos e políticos da FCDL/SC.

Ele ainda completa com uma análise do valor que será liberado pela Caixa. “É um valor significativo que, diante da situação econômica, ajudará a resolver pequenas dívidas. Cerca de 94% das pessoas que têm direito possuem até R$ 3,5 mil na conta, um grupo de catarinenses que terá a possibilidade de voltar ao consumo mais frequente, já que deixam de ter restrição em cadastros de inadimplência”, sinaliza. “Por sua vez, quem tem saldo acima de R$ 3,5 mil tem o perfil de fazer investimentos mais expressivos, com produtos de valor agregado mais elevado”, prossegue Weiss.

Em relação ao pico da movimentação da economia em função dos saques, Weiss acredita que será diluído ao longo do calendário disponibilizado pela Caixa. “Acredito que as pessoas utilizarão o valor logo após o saque, o que permitirá a injeção distribuída no decorrer do ano, em conjunto com o calendário de pagamentos”, aponta Weiss.

De acordo com a Caixa, os saques poderão ser feitos entre 10 de março e 31 julho deste ano, respeitada a data de nascimento do trabalhador. As contas com saldo de até R$ 3 mil permitirão saques em lotéricas e correspondentes Caixa, além das agências. Correntistas do banco poderão optar por receber o crédito na conta corrente. Mais detalhes podem ser obtidos através do site ou pelo 0800-726-2017.

PalavraCom| Maurício Machado