Imagens de Nossa Senhora e Sagrado Coração chegam à Catedral

Na tarde desta quarta-feira santa, 12, às 15 horas, a Paróquia São José acolheu as imagens peregrinas do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora de Caravaggio.

As imagens foram trazidas pela Paróquia Nossa Senhora da Salete e recebidas durante a missa com bênção da saúde, que foi presidida pelo padre Marcos Rech e concelebrada pelo pároco da Catedral, padre Antônio Júnior.

Os fiéis que lotaram a igreja acolheram as imagens com muita fé e devoção. Hoje à noite, às 20 horas, elas permanecem na Catedral durante a solene Missa Crismal, que contará com a participação de padres, religiosas e leigos de toda a Diocese.

Bibiana Pignatel