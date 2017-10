HSJosé abre novas inscrições para serviço voluntário

Nos próximos dias, interessados em prestar serviço voluntário no HSJosé terão oportunidade de realizar suas inscrições.

O hospital recebe voluntários de organizações da região para desenvolverem atividades dentro da entidade; mas há um ano o hospital abriu as portas para voluntários da comunidade. O trabalho tem sido um sucesso e a procura para prestar este serviço no HSJosé tem sido grande. “Abriremos novas inscrições a partir do dia 10 de outubro para pessoas que queiram realizar trabalho voluntário dentro da Instituição. Ficamos muito felizes com a procura, as pessoas querem mesmo ajudar o próximo”, ressalta irmã Isolene Lofi, coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa do HSJosé.

O objetivo do voluntariado será realizar ações que auxiliem pessoas que necessitam de ajuda. A Organização das Nações Unidas – ONU – diz que “o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos”.

No HSJosé, todo processo do voluntariado será supervisionado pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Entidade, por meio de sua coordenação.

“Nós Irmãs Escolares de Nossa Senhora, decidimos dedicar nossa vida ajudando o próximo, servindo ao Reino de Deus, onde a vida clama e está sofrendo, por isso, está em nossos princípios abrir as portas de nosso hospital para o serviço voluntário; para pessoas que também queiram ajudar e exercer a cidadania, doando tempo e amor com responsabilidade”, aponta Irmã Isolene

Para o voluntariado

Os voluntários passarão por um processo de treinamento e uma visita orientada dentro do hospital, sendo imprescindível a participação nestas atividades.

Os interessados devem fazer a inscrição no hospital São José de 10 a 20 de outubro de 2017, das 9h às 16h, no Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São José. Informações pelo telefone 3431 1526.

No ato da inscrição os voluntários receberão a data para o dia de formação.

Documentos necessários para a inscrição:

1 Foto 3 por 4;

Identidade e CPF;

Comprovante de residência.

Katia Farias