Hotel Dolomiti una realtà

Na última segunda feira foi oficialmente inaugurado o mais novo empreendimento hoteleiro do município de Nova Veneza. Localizado há poucos metros do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, sua edificação impressiona pelo arquitetônico que traz os traços das edificações do norte e nordeste da Itália.

Com presença da imprensa regional foi apresentado o histórico do empreendimento. A jornalista do DN Karina Manarin conduziu o cerimonial que teve discurso rápido do sócio do hotel, o ex-prefeito Genésio Spillere, que finalizou suas palavras com a frase “a imprensa tem o poder de mudar uma sociedade”, retribuindo ao grande percentual de representantes dos meios de comunicação no evento inaugural, entre eles o diretor do DN Edson Dassoler e Ricardo Lopez. Edésio Spillere e sua esposa Tânia e a filha Júlia estiveram a frente desde o início da construção até a inauguração. Júlia é a gerente administrativa do Dolomiti.

Edésio disse que o hotel era um sonho de suas tantas viagens próximas às cortinas de montanha Dolomiti na no norte e nordeste da península itálica, mas, que também era um sonho do seu saudoso pai Jerônimo Spillere em ter um primeiro hotel no distrito de Caravaggio. Além de bons vinhos foram servidos cortes especiais de carnes do restaurante “La Brasa” que está anexo ao hotel. O Dolomiti é mais um elemento que vai propulsar ainda mais o nosso turismo que vem crescendo a cada dia. Un beo posto!!!

Fiol deea nostra tera

Filho da terra neoveneziana, o professor Nilson Olivo na tarde de ontem timbrou os passaportes brasileiro e italiano no carimbo extraoficial da gôndola que está no centro da capital mundial da Polenta acompanhado dos empresários Giovanni Brogni e Sanciro “Bistek” Ghislandi. Nilson vai palestrar no dia 21 de agosto em Nova Veneza, arrecadações serão 100% doadas para Apae de Nova Veneza. Beo gesto!!!

Bei mororsi e va se maridar

Contagem regressiva para os noivos Daniele Possamai Ghellere e o advogado Rafael Galli Martignago. Os simpáticos “morosi” que no início de setembro se unem para eternidade, foram clicados por Fabiano Patrício no vinhedos da serra gaúcha. Me digo senpre: Maridar lè come ndar ntel paradiso!!!

Ciacolando ntea radio

Eu e a minha amiga das antigas, Fátima Guimarães apresentadora do programa radiofônico Eldorado Total da rádio eldorado de Criciúma. Na semana passada fui dos seus entrevistados para falar um pouco do meu trabalho na imprensa e da colônia que estou desenvolvendo em Nova Veneza. Grassie!!!

Cose che si fa ancora

No registro fotográfico, o neoveneziano Cristiano Tinelli fazendo o delicioso torresmo a moda antiga. Sta mia gnanca dirghe che lè una roba boníssima!!!

Baucando

Quem está circulando na sua terra natal depois de passar um ano de estudos em Roma é futuro padre Giliardi Cesconetto Gava. Carinhosamente conhecido por Gili desde menino sempre teve esta vocação voltada ao mundo da igreja católica apostólica romana. Ben torna!!!

Está surgindo na região o “Pane Italiano” confeccionados pelo italiano Ismaele Buonaugurio. Os pães feitos de forma artesanal é uma verdadeira delícia com sabor dos pães da Itália. Provas do pão estão sendo apresentada ara futura clientela que gosta de coisas boas. Buonissimo!!!

Empresário do ramo gastronômico Chico Ghellere é anfitrião da Pan & Vin na próxima segunda feira. O Confrade Ghellere reúne o seleto grupo no restaurante La Brasa que está anexo ao recém-inaugurado hotel no distrito de Caravaggio denominado de Dolomiti. Cin-cin…!

Na quinta-feira dia treze de julho um grupo seletos de vinte amigos vão ser reunir na “Primeira Minestra com vinhos do mundo”. Segundo o regulamento, cada um vai levar uma garrafa de vinho de países diferente. O evento é em Nova Veneza é fechado somente para convidados. Mamamia che bon!!!

E falando em vinhos, a cantina Borgo de Nova Veneza está ampliando seu espaço físico para produção de vinhos e para clientela desfrutar de um espaço vip para os amantes da bebida mais antiga do mundo depois da água. Mamamia!!!

Empresários não neovenezianos estão procurando terreno em Nova Veneza para construir uma cervejaria de alto padrão. Aos poucos está despertando para que empresários de outros estados invistam em Nova Veneza, aproveitando o turismo. Bono par no’antre!!!