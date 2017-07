Hospital Unimed Criciúma apresenta obras de ampliação à imprensa

Instituição dobrará de tamanho e passará de média para alta complexidade

Em alusão aos nove anos do Hospital Unimed Criciúma comemorados nesta terça-feira, dia 25, uma visita na ampliação da instituição foi realizada na manhã desta segunda-feira pela imprensa. Iniciado em 2014, os trabalhos de ampliação seguem dentro do cronograma previsto e estão 45% concluídos, estando na fase de alvenaria e reboco. Conforme o engenheiro responsável pelo projeto de ampliação, Sérgio Hülse, a previsão média de conclusão, após a finalização de todas as etapas é de, no mínimo, mais dois anos e meio.

A ampliação tornou-se necessária em função do número crescente de internações e cirurgias, além da procura cada vez maior por outros setores da instituição. De acordo com o presidente do Hospital Unimed Criciúma, Walter Ney Junqueira, haverá aumento tanto no número de leitos quanto de serviços, o que transformará o hospital de média para alta complexidade.

“Serão mais 50 leitos para dar um atendimento melhor aos nossos pacientes, novas salas cirúrgicas e novas tecnologias. Teremos ampliação também no âmbito da saúde da mulher com a criação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal totalmente moderna e muito necessária para a nossa região”, frisa.

Ainda de acordo com Junqueira, com o aumento da estrutura as cirurgias ambulatoriais também irão sofrer melhorias e novos serviços serão criados. “Com isso teremos a ampliação de todo apoio, como: cozinha, refeitório, farmácia, laboratório, centro de imagem e, pretendemos ainda, entrar na área de cardiologia com uma hemodinâmica de última geração, dando esse atendimento também necessário à nossa população”, complementa. A atual estrutura possui sete mil metros quadrados, sendo que a área ampliada conta com oito mil metros quadrados.

Investimento superior a R$ 40 milhões

São investidos na obra mais de R$ 40 milhões, sendo que, com a estrutura já existente, o Hospital Unimed Criciúma está avaliado em R$ 100 milhões. Atualmente, são realizados somente no pronto-atendimento da instituição em torno de 11 mil atendimentos ao mês. Já o número de cirurgias chega a 900 mensais. Além disso, são realizados 400 atendimentos ambulatoriais e mil internações todos os meses.

Além da construção dos dois novos prédios da instituição, o espaço do estacionamento mais que dobrará em comparação com as vagas já existentes. Atualmente, são 120 lugares disponibilizados aos clientes. O espaço passará para 340 vagas. Para a execução das obras foi preciso remanejar as atuais vagas do estacionamento, sendo disponibilizado outro espaço com mais comodidade aos clientes.

A ampliação também vai aumentar o número de profissionais na Unimed Criciúma. Serão contratados, em média, 300 novos funcionários, sendo que atualmente atuam no Hospital Unimed 496 profissionais. Já no Plano de Saúde são mais 116 colaboradores. A Unimed Criciúma conta com 403 médicos cooperados. De acordo com Hülse, atuam diretamente nas obras 35 profissionais.

Douglas Saviato