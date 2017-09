Hospital Unimed conquista certificações por excelentes práticas em procedimentos cirúrgicos

O Hospital Unimed Criciúma acaba de receber duas novas certificações na categoria “Black Diamond”. Os reconhecimentos são pelo desenvolvimento das melhores práticas relacionadas à qualidade assegurada de limpeza e esterilização, bem como pelas melhores práticas relacionadas à qualidade assegurada no preparo da pele e normotermia.

De acordo com a gerente de enfermagem do Hospital Unimed Criciúma, Denise Maccarini Tereza, ambas as certificações são direcionadas aos procedimentos cirúrgicos. “O objetivo do programa é reconhecer boas práticas nas rotinas de trabalho e sua avaliação é centrada em três pilares: educação, evidência e tecnologia”, explica Denise, que recebeu a premiação junto com a coordenadora do centro cirúrgico, Deise Cristina de Costa.

O conhecimento técnico e a capacitação contínua dos profissionais, bem como os protocolos de trabalho devem estar sustentados nas recomendações, normatizações e legislações atuais. Segundo Denise, a adoção das tecnologias citadas na literatura foi necessária para os conjuntos com os pilares anteriores, garantindo assim a segurança do paciente cirúrgico.

“Hoje no Hospital Unimed trabalhamos com as melhores ações, onde o paciente é o centro do nosso cuidado e nossas práticas assistências estão alinhadas aos padrões de segurança do paciente”, finaliza Denise.

Novo Texto Comunicação| Foto – Enfermeira Denise Maccarini Tereza